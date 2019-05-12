Житель Ленинского района, который взял в заложники свою дочь, обвиняется в наркопреступлении

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-12T15:38:56+03:00

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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Ленинского района, 30-летнего Ивана В. Он обвиняется в захвате заложников и хранении наркотиков.

Как выяснилось, днем 07 мая 2018 года обвиняемый, будучи "под наркотиками", пришел к д. 22 по ул. Путанной с. Хрущево Ленинского района Тульской области, где находилась его сожительница в гостях у своей знакомой.

Мужчина потребовал, чтобы женщина пришла в их жилище – один из домов, расположенных на улице Садовая села Хрущево и уложила спать их дочь. Женщина отказалась.

Тогда обвиняемый вернулся домой, где находилась его дочь и теща и потребовал, чтобы последняя вышла из дома. Женщина выполнила требование, после чего обвиняемый запер изнутри входную дверь.

После этого туляк вооружился ножом, взял на руки несовершеннолетнюю дочь и стал ее удерживать в доме, периодически приставляя к ее шее нож.

В указанное время на место прибыла сожительница обвиняемого и сотрудники полиции. Обвиняемый увидел их в окно и неоднократно высказал в их адрес требование привести к нему сожительницу, а в ее адрес – требование подойти к нему.

Указанные требования он высказал как условие освобождения заложника – малолетней, заявив, что в случае их невыполнения он ее убьет.

В результате проведенной специальной операции сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области ребенок был освобожден, а обвиняемый задержан.

В доме, где проживал обвиняемый, в шкафу-купе нашли сумку с коноплей общей массой 12,7 грамм, что является значительным размером.

- Следователями проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается в полном объеме, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU