2019-05-12T15:11:09+03:00
Общество

Студентка из Тулы приняла участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности "Сестринское дело" . В олимпиаде приняли участие 40 студентов – победители региональных этапов.

Тульскую область представила студентка Тульского областного медицинского колледжа Вазифа Халыгова.

Среди конкурсных испытаний были тестирование на знание специальности, задания по английскому языку, организации работы коллектива и демонстрации практических навыков. По результатам конкурса тульская студентка заняла 14 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24