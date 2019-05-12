Студентка из Тулы приняла участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства
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Завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности "Сестринское дело" . В олимпиаде приняли участие 40 студентов – победители региональных этапов.
Тульскую область представила студентка Тульского областного медицинского колледжа Вазифа Халыгова.
Среди конкурсных испытаний были тестирование на знание специальности, задания по английскому языку, организации работы коллектива и демонстрации практических навыков. По результатам конкурса тульская студентка заняла 14 место.
ИСТОЧНИК KP.RU