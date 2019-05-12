Данила Моисеев представил Тулу на чемпионате Европы по решению шахматных композиций

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-12T15:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 по 5 мая в Афинах прошел лично-командный чемпионат Европы по решению шахматных композиций. На старт европейского форума вышли 65 шахматистов-решателей из 18 стран.

В личном зачете золотую медаль чемпионата Европы завоевал действующий чемпион России, 16-летний москвич Данила Павлов. Его результат - 82,5 балла - оказался непревзойденным. Победа Данила стала вторым российским "золотом" в истории проведения чемпионатов Европы среди решателей.

На втором месте - многократный чемпион мира Петр Мурдзя (Польша), набравший 80,5 баллов. Выдающийся шахматист-практик и трехкратный чемпион мира по решению англичанин Джон Нанн стал обладателем «бронзы» - 77,5 баллов.

Точно такой же результат показали еще два участника: лидер Кубка мира бельгиец Эдди ван Бирс и поляк Кацпер Пёрун, с успехом выступающий как в решении, так и в соревнованиях по классическим шахматам. Но время решения у обоих оказалось больше, чем у английского гроссмейстера, и в итоговом протоколе они расположились на 4-м и 5-м местах соответственно.

На седьмом месте - еще один молодой российский спортсмен Алексей Попов (Санкт-Петербург). Его отставание от пьедестала составило всего 0,5 балла. Тверчанин Евгений Викторов с 73 набранными очками замкнул первую десятку европейского чемпионата. Заслуженный мастер спорта, экс-чемпион мира Андрей Селиванов расположился на 12-м месте: в его активе 71,5 балла. Дебютант чемпионата Европы Данила Моисеев (Тула) на 16-м месте с 67 баллами. Москвич Дмитрий Плетнев - на 24-м месте, у него 57,5. На одно очко меньше у еще одного дебютанта Максима Романова из Волгограда (25 место).

Столь убедительное выступление российской молодежи не оставило шансов соперникам в номинации среди юниоров до 23 лет. Весь пьедестал почета за россиянами: 1. Данила Павлов, 2. Алексей Попов, 3. Данила Моисеев.

И в командном чемпионате Европы российской дружине не было равных. Под руководством тренера сборной по решению Андрея Селиванова российские шахматисты-решатели набрали 241,5 очка и впервые в истории стали чемпионами Европы по решению шахматных композиций.

Состав «золотой» команды: Данила Павлов, Алексей Попов, Евгений Викторов, Данила Моисеев и запасной Максим Романов.

На втором месте - команда Польши (219 баллов). Обладателями бронзовых медалей стали шахматисты из Великобритании - 214,5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU