В Туле пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-12T15:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

18 мая 2019 года более чем в 70 регионах нашей страны будет дан старт XIV Всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019».

Центральный старт соревнований в Тульской области состоится в Пролетарском парке культуры и отдыха (Пролетарский округ) города Тулы.

Будут подготовлены различные трассы. Ожидается участие более 1000 человек

Победителей «Российского Азимута – 2019» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.

Комиссия по допуску участников в XIV Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019» работает с 15 по 17 мая 2019 года c 10:00 до 18:00 час. по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д.87 (помещение велотрека) и с 8:30 до 11:00 час в месте проведения старта.

Каждый участник предоставляет в комиссию по допуску участников следующий документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, и медицинское заключение. Вопросы по телефону (910)-556-89-43.

Открытие соревнований 18 мая в 11.30 часов в Пролетарском ПКиО (ул. Кутузова, 131-а).

Техническая информация на сайтe: www.o-tula.net

Положение о Российском Азимуте – 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU