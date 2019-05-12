В Туле пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019»
18 мая 2019 года более чем в 70 регионах нашей страны будет дан старт XIV Всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019».
Центральный старт соревнований в Тульской области состоится в Пролетарском парке культуры и отдыха (Пролетарский округ) города Тулы.
Будут подготовлены различные трассы. Ожидается участие более 1000 человек
Победителей «Российского Азимута – 2019» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.
Комиссия по допуску участников в XIV Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019» работает с 15 по 17 мая 2019 года c 10:00 до 18:00 час. по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д.87 (помещение велотрека) и с 8:30 до 11:00 час в месте проведения старта.
Каждый участник предоставляет в комиссию по допуску участников следующий документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, и медицинское заключение. Вопросы по телефону (910)-556-89-43.
Открытие соревнований 18 мая в 11.30 часов в Пролетарском ПКиО (ул. Кутузова, 131-а).
Техническая информация на сайтe: www.o-tula.net
Положение о Российском Азимуте – 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU