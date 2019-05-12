2019-05-12T12:57:42+03:00
Происшествия

Представителя цыганского этноса поймали за кражу в Заокском районе

Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Заокском районе задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, мужчина, ранее много раз судимый за имущественные преступления, обнес чужую дачу.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили в дачном доме следы пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником.Так и оказалось.

Найденные отпечатки позволили сделать вывод о личности похитителя. В кратчайшие сроки представителя цыганского этноса удалось задержать.

Он признался стражам порядка в содеянном.

В отделении МВД России по Заокскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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