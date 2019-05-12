Представителя цыганского этноса поймали за кражу в Заокском районе
Полицейские в Заокском районе задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в совершении кражи.
Как выяснилось, мужчина, ранее много раз судимый за имущественные преступления, обнес чужую дачу.
Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили в дачном доме следы пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником.Так и оказалось.
Найденные отпечатки позволили сделать вывод о личности похитителя. В кратчайшие сроки представителя цыганского этноса удалось задержать.
Он признался стражам порядка в содеянном.
В отделении МВД России по Заокскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU