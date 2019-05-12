2019-05-12T12:48:55+03:00
Общество

В Туле умер легендарный волейбольный тренер Сергей Белич

Сергей Лазаревич умер на 93-м году жизни
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: tula-sport.ruФото: tula-sport.ru
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11 мая 2019 года, умер участник Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР Сергей Лазаревич Белич. Ему было 92 года.

Будучи подростком, Сергей Белич отправился воевать за Родину. Был радистом на 2-ом Прибалтийском и Ленинградских фронтах в рядах 39-й гвардейской ракетно-минометной бригады. Награжден орденом Отечественной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сергей Лазаревич является заслуженным тренером РСФСР. Он готовил женские волейбольные команды «Труд» (Тула), «Пластик» (Тула), а также сборную РСФСР.

Прощание с ветераном пройдет 14 мая в крематории тульского кладбища №3. Начало в 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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