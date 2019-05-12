В Туле умер легендарный волейбольный тренер Сергей Белич
11 мая 2019 года, умер участник Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР Сергей Лазаревич Белич. Ему было 92 года.
Будучи подростком, Сергей Белич отправился воевать за Родину. Был радистом на 2-ом Прибалтийском и Ленинградских фронтах в рядах 39-й гвардейской ракетно-минометной бригады. Награжден орденом Отечественной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Сергей Лазаревич является заслуженным тренером РСФСР. Он готовил женские волейбольные команды «Труд» (Тула), «Пластик» (Тула), а также сборную РСФСР.
Прощание с ветераном пройдет 14 мая в крематории тульского кладбища №3. Начало в 13:30.
ИСТОЧНИК KP.RU