В Туле прошел Московский Пасхальный фестиваль

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-12T11:52:14+03:00

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Московский Пасхальный фестиваль в этом году проходит с 27 апреля по 12 мая. За 18 лет существования фестиваль стал одним из крупных и самых ожидаемых событий в культурной жизни России.

Мероприятия в этом году продлятся 16 дней. География: Москва, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск и Смоленск.

11 мая XVIII Московский Пасхальный фестиваль прошел в Тульской областной филармонии с участием Симфонического оркестра и хора Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева с участием народного артиста СССР Родиона Щедрина и народного артиста РФ Сергея Безрукова.

Отметим, что Пасхальный фестиваль в Туле состоялся по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Гости фестиваля услышали премьеру музыкального произведения «Месса поминовения» для хора a cappella (2018) и «Поэторию» (1968), концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра на стихи Андрея Вознесенского. В исполнении солистки Екатерины Сергеевой и чтеца Сергея Безрукова, а также фрагменты из мистерии «Мученичество святого Себастьяна» (1911) Клода Дебюсси. В исполнении солисткок Анастасии Калагина и Ангелины Ахмедовой.

ИСТОЧНИК KP.RU