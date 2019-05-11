2019-05-11T14:48:31+03:00
Общество

Репертуар Театрально-концертного центра «Эрмитаж» на май

Тульского зрителя ждет насыщенная программа
Виктория ЯКУШИНА
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11 мая, 11-00. ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «Маугли». По мотивам сказки Р. Киплинга. 6+. Билеты от 200 р.

11 мая, 19-00. ПРЕМЬЕРА. Л. Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца», сказка для театра по мотивам русского фольклора. 16+. Билеты от 250 р.

15 мая, 18-30. Концерт струнного ансамбля El Classic в Тульском областном художественном музее. 12+. Билет 300 р.

15 мая, 19-00. Ю. Котлярский. «Миллионерши», комедия положений в 2-х действиях. 16+. Билеты от 250 р.

16 мая, 19-00. Ю. Котлярский. «Миллионерши», комедия положений в 2-х действиях. 16+. Билеты от 250 р.

19 мая, 17-00. Джаз-кафе. Закрытие сезона. Группа «Билет на М.А.Р.С.». Арт-кафе «Театральный дворик». 12+. Билеты 300 р.

22 мая, 19-00. «Наш Антон Павлович Ч.», по рассказам А.П. Чехова. 12+. Билеты от 250 р.

23 мая, 19-00. Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец», драма в 2-х действиях. 16+. Билеты от 250 р.

25 мая, 11-00. А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке», сказка. 3+. Билеты от 150 р.

25 мая, 19-00. В.М.Шукшин. «Бессовестные», лирическая комедия. 12+. Билеты от 250 р.

29 мая, 19-00. «Наш Антон Павлович Ч.», по рассказам А.П. Чехова. 12+. Билеты от 250 р.

30 мая, 19-00. ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. Н. Коляда. «Курица», провинциальная комедия в 2-х действиях. 16+. Билеты от 300 р.

31 мая, 19-00. Струнный ансамбль El Classic. Закрытие сезона. 12+. Билеты от 150 р.

Адрес театра: пр. Ленина 85 корп. 1 (2 этаж Ликерка Лофт)

Бронирование билетов 71-67-68

Сайт; teatrtula.ru.

Стоимость билетов: детские от 150р; взрослые от 250р

ИСТОЧНИК KP.RU

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