Загородный оздоровительный лагерь «Имени Саши Чекалина» готовится к открытию

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-11T11:56:08+03:00

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В загородном лагере «Имени Саши Чекалина» в настоящее время ведется покраска стен помещений в летних дачах, покраска бортового камня, снос аварийных построек.

Напомним, что 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В данный момент ведется работа по расконсервации всех загородных оздоровительных лагерей города Тулы.

В этом году отдохнуть и интересно провести время в летних загородных лагерях смогут более шести тысяч юных туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU