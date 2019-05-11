2019-05-11T11:56:08+03:00
Общество

Загородный оздоровительный лагерь «Имени Саши Чекалина» готовится к открытию

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В загородном лагере «Имени Саши Чекалина» в настоящее время ведется покраска стен помещений в летних дачах, покраска бортового камня, снос аварийных построек.

Напомним, что 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В данный момент ведется работа по расконсервации всех загородных оздоровительных лагерей города Тулы.

В этом году отдохнуть и интересно провести время в летних загородных лагерях смогут более шести тысяч юных туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вильямса в Туле произошло ДТП с пятью машинами
Общественный транспорт Тулы становится популярнее
В Туле установят порядка 200 новых лавочек
В Туле изменится схема движения маршруток 122 и 158-К
Капитальный ремонт дымовентканалов в аварийных домах в Туле можно провести в рассрочку
В Туле стартовал фестиваль детской «Литератула-2019»
Зареченский район Тулы на сутки останется без воды
«Арсенал» - «Анжи»: смогут ли канониры забрать 3 очка у аутсайдера?
В Киреевском районе образовался гигантский провал около 30 метров в глубину
Туляка, взявшего в заложники свою дочь, обвиняют в незаконном хранении наркотиков
Туляков приглашают на праздник в парк «Патриот»
Погода в Туле 10 мая: синоптики обещают дожди и грозы
В честь Дня Победы туляки увидели шоу фонтанов, фейерверк и салют
В Туле сильный ветер валит деревья
В Туле на ул. Первомайской молния ударила в дерево
Туляков и гостей нашего города приглашают на экскурсию в «Музей обороны Тулы»
Метеопредупреждение: в Туле ожидаются грозы и сильный ветер
Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»
В Туле отменили пилотажное шоу «Русских витязей»
Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Победы
9 Мая в Центральном парке состоится молодёжный квест «Кукушка»
Где посмотреть праздничный салют в Туле и Тульской области?