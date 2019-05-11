Загородный оздоровительный лагерь «Имени Саши Чекалина» готовится к открытию
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В загородном лагере «Имени Саши Чекалина» в настоящее время ведется покраска стен помещений в летних дачах, покраска бортового камня, снос аварийных построек.
Напомним, что 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В данный момент ведется работа по расконсервации всех загородных оздоровительных лагерей города Тулы.
В этом году отдохнуть и интересно провести время в летних загородных лагерях смогут более шести тысяч юных туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU