Капитальный ремонт дымовентканалов в аварийных домах в Туле можно провести в рассрочку

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-11T11:54:34+03:00

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6 мая 2019 года, работы по капитальному ремонту дымовентканалов прошли в многоквартирном доме №1 по ул. Маяковского.

Дом 1959 года постройки. Капремонт дымовентканалов здесь ни разу не проводился. Со временем кирпичная кладка на них разрушилась. Последняя проверка газовой службы показала, что дымовентканалы в доме в аварийном состоянии и использовать их нельзя.

В итоге газовые колонки от голубого топлива жителям отключили. При этом управляющая компания отвечает только за текущий ремонт, капитальные работы в плату за содержание жилья не входят. Единственный выход, который был предложен со стороны УК жителям дома – сделать работы в долг и предоставить тулякам рассрочку на полгода.

Стоимость работ по замене системы дымоудаления составляет более 100 тысяч рублей. Дом на двенадцать квартир. Оплатить разом такую сумму собственникам квартир проблематично.

После ремонтных работ специалисты газовой службы должны составить акты технического освидетельствования, что система дымоотведения исправна и ею можно пользоваться.

Эксплуатация газового оборудования с разрушенными дымовентканалами небезопасна. У специалистов есть все законные основания, чтобы газоснабжение прекратить, пока система дымоотведения не будет приведена в нормативное состояние. При этом капитальные работы лежат на плечах собственников жилья. Потому управляющие компании стали проводить эти работы за свой счет и предоставлять жителям рассрочку, в большинстве случаев жители идут на эти условия, - отметил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

В зависимости от суммы период рассрочки составляет от трех месяцев до одного года.

На таких же условиях были проведены работы по капитальному ремонту дымовентканалов в доме №15 по ул. Мартеновской. Их завершили на днях. В восьми квартирах были отключены газовые колонки. Седьмая и четвертая квартиры получили акты технического освидетельствования и могут подключать газ.

Остальные шесть квартир не получили пока эти акты, в них нужно заменить гофрированные трубы, которые соединяют колонки с дымовентканалами. Трубы в таком исполнении запрещены к эксплуатации, но не все жители хотят это понимать, однако, другого выхода нет.

Гофрированная труба запрещена по техническому регламенту к использованию, так как подвержена деформации и порывам. Через нее продукты горения – угарный газ могут попадать в жилые помещения.

В ближайшее время в Туле будут проведены собрания собственников жилья на двух десятках домов, где в разном количестве квартир отсутствует газ из-за аварийного состояния дымовентканалов. Выполнение капитальных работ в рассрочку для жителей - один из оптимальных путей решения создавшейся проблемы.

По такой же схеме на днях было восстановлено газоснабжение и в доме № 24 по ул. Ползунова.

ИСТОЧНИК KP.RU