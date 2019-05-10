В Туле стартовал фестиваль детской «Литератула-2019»

10 Май 18:00 2019-05-10T18:17:05+03:00

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Тульский фестиваль детской книги будет проходить 10-12 мая в творческом индустриальном кластере «Октава».

10-12 мая

12:00–20:00 Книжная ярмарка. Участвуют издательства: «Розовый жираф», «Самокат», «Белая ворона/Albus Corvus», «Манн, Иванов и Фербер», «КомпасГид», «Поляндрия», «Ай», Ad Marginem, «Карьера Пресс», «Арт-Волхонка», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Лайвбук/Livebook», «БХВ-Петербург», «БерИнГа», «Студия Артемия Лебедева», «Молодая Мама», Clever, «Серафим и София», «Альпина Паблишер», «Редкая птица», «НИГМА», «Время», «Абрикобукс», TriMag, «Этерна», «Арка», «Питер», «Капелька», «ЭКСМО», LikeBook, «Зебра Е», «Никея», книжные магазины BWComics, «Чудетство», «Многобукв», а также компании «Галактика», «Ребус», «Умная Бумага».

12:00–20:00 Выставки: «Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг (фестиваль «Город и Книги», Минск); «Книжки на каникулах», содружество иллюстраторов «Волшебная пила» (Москва); выставка плакатов, посвящённых детскому чтению и книге, из коллекции Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино; выставка иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена (изд. «Поляндрия»); Современная книжная иллюстрация (фестиваль «МОРС»).

11 мая

Большой зал

12:00 Спектакль «Мама Му и полный порядок». Театр «Снарк» (Москва). 3+

16:00 Подкаст «Blitz and Chips», лайв «Призвание и место в жизни».

18:30 Презентация сборников современной российской драматургии для подростков с PR-директором издательства «Самокат» Марией Орловой и писателем Алексеем Олейниковым. Читка пьесы «Хлебзавод». Театральная компания «Барабан» (Тула). 12+

Двор кластера (при плохой погоде в Большом зале)

17:00 «Книжный шкаф» с «Королём и котом» на английском языке. Ведущая Ира Филиппова. 6+

Литературная веранда

12:00 Встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Автограф-сессия.

14:00 Встреча с писателями и поэтами ордена «Мыхухоль».

15:00 Встреча с писателем Антоном Соей. Автограф-сессия.

16:00 Встреча с писательницей Еленой Бородой. Автограф-сессия.

17:00 Встреча с писательницей Еленой Соковениной. Автограф-сессия.

Книжный клуб

12:00 Зачем современному подростку библиотека? Дискуссия с Мариной Соломоновой (Библиотека им. Маяковского, Санкт-Петербург) и Марией Коковой (Библиотека им. Светлова, Москва).

13:00 Взрослые тексты про детские книги. Авторы, ресурсы, контекст. Дискуссия с главным редактором портала Rara Avis Алёной Бондаревой, книжным исследователем Натальей Медведь, главным редактором журнала «Переплёт» Алексеем Олейниковым.

14:00 Современная подростковая литература Германии. Представляет переводчик Александра Горбова. 12+

15:00 Историко-литературная лекция Тамары Эйдельман «Шерлок Холмс, адрес: Бейкер-стрит, 221-Б».

16:00 Готов ли мой ребёнок учиться читать? Дискуссия с педагогом Евгенией Губской и издательством «Росмэн».

17:00 Польза чтения в числах и графиках, или Британские учёные доказали? Исследователь детской литературы Наталья Медведь о мировых научных исследованиях в области детского чтения.

Лаборатория чтения

12:00 Мастер-класс «Совместное чтение» для родителей и детей с писательницей Юлией Кузнецовой. 5+

13:00 Грибы не то, чем кажутся. Научно-популярная лекция для младшего школьного возраста с Алёной Васнецовой. 5+

14:00 Развивающие книжные практики. Мастер-класс с Книжныйгид.org. 10+

15:00 Стендап Ольги Лишиной «Секреты стихов» для детей с родителями. 5+

16:00 «Цацики идет в школу». Читает Мария Климова. 7+

17:00 Путешествие по книжным островам с Натальей Петровской (о. Сахалин). 3+

18:00 «Спокойной ночи, Каролина». Виктория Королёва («ЗаЧтение», «Город и Книги», Минск) читает детям книгу Якоба Хайна и Курта Крёмера. 4+

19:00 Читаем диафильмы с создателями книжного клуба «Чудетство» (Санкт-Петербург). 4+

Клуб иллюстраторов

12:00 Дворец словосочетания. Воркшоп с Тимофеем Яржомбеком. 14+

13:30 Композиция в иллюстрации. Мастер-класс с Катей Чинаски. 14+

15:00 Создание персонажа комикса. Мастер-класс с Наташей Темежниковой (North Carolina). 14+

16:30 Библиотека фактур. Мастер-класс с Юлией Никитиной. 14+

Комикс-клуб

12:00 Владимир Морозов, лекция «Расширение муми-вселенной».

13:30 Виталий Терлецкий, лекция «Как автору комиксов заработать в России».

15:00 Алексей Гончаров, лекция «Бесконечная история Винни Бартона, или Как посвятить персонажу несколько лет».

16:30 Ольга Лаврентьева, презентация комикса «Сурвило».

12 мая

Большой зал

12:00 «Всё подряд». Спектакль Екатерины Кочневой по книгам Тоона Теллегена. 4+

13:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».

16:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Литературная веранда

12:00 Встреча с писательницей Анастасией Строкиной. Автограф-сессия.

13:30 Встреча с писательницей Анной Старобинец. Автограф-сессия.

15:00 Встреча с писательницей Евгенией Овчинниковой. Автограф-сессия.

16:30 Музыка её текстов. Режиссёр Екатерина Кочнева читает повесть Линор Горалик «Валерий».

18.00 Встреча с писателем Михаилом Логиновым. Автограф-сессия.

Книжный клуб

12:00 Семинар «Книжное домино, или Кто заменит Пушкина в школьной программе» с Екатериной Асоновой и Михаилом Павловцом.

13:30 Вслух и про себя: практика детских читательских групп и клубов. Семинар библиотеки Хорошколы.

15:00 Как читают в книгах. Лекция Татьяны Богатырёвой о том, какое место чтение занимает в сюжетах классической и современной литературы.

16:30 Книжный видеоблог. Как и кому рассказывать про своё чтение. Практический семинар с Дмитрием Гасиным.

18:00 Новый книжный фестиваль Тульской области «Хомяков home». Презентация проекта.

Лаборатория чтения

12:00 Читаем книги, узнаём и рисуем эмоции. Мастер-класс для детей Екатерины Зекавицы. 5+

13:30 Что мы знаем о детской литературе Нидерландов. Встреча с переводчиком Ириной Лейк. Презентация выставки иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена.

15:00 Расскажи о книге! Читательский дневник как пространство для творчества. Мастер-класс издательства «Кит».

16:30 Как устроен музей? Мастер-класс по одноимённой книге (изд. Ad Marginem). 5+

18:00 Как Ричард Скарри изменил детскую книгу. К 100-летию автора и иллюстратора (изд. «Карьера Пресс»).

Клуб иллюстраторов

12:00 История в искусстве, или Зачем нужен комикс о блокаде Ленинграда. Дискуссия художника Ольги Лаврентьевой, библиотекаря Марины Соломоновой и историка Павла Понарина.

13.30 Мастер-класс Софьи Коловской. 12+

16:00 Мастер-класс Алисы Юфы. 12+

Комикс-клуб

12:00 Артём Лахин и Дмитрий Нестерак, лекция объединения «ГРОТЕСК» «Локальное искусство: Воронеж на карте русских комиксов».

13:30 Владимир Морозов, лекция «Энки Билал: человек, который видел будущее».

15:00 Юлия Никитина, презентация комикса «Дневник штормов».

16:30 Артем Бизяев, лекция «Киноязык в комиксе».

17:00 Степан Шмытинский, лекция «Откуда берутся новые комиксы».

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ИСТОЧНИК KP.RU