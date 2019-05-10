«Арсенал» - «Анжи»: смогут ли канониры забрать 3 очка у аутсайдера?
Канониры продолжают преследовать «Спартак» и рвутся в еврокубки. Сегодня, 10 мая, канониры отправились в Махачкалу, чтобы одолеть «Анжи» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча состоится в Каспийске на «Анжи-Арене» и начнется в 16:30 по мск.
Махачкалинская команда находится в турнирной таблице на 15-м месте. От зоны стыковых матчей «Анжи» отстает на шесть пунктов. На данный момент клуб имеет 9-матчевую безвыигрышную серию, где они в этот период два раза сыграли вничью и семь встреч проиграли.
У канониров на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в Премьер-лиге эта серия достигает отметки десяти матчей кряду.
За минувшие четыре матча российского первенства туляки выиграл в трех поединках при одной ничьей. Обыграли «Спартак» (3:0) и «Локомотив» (2:0) дома, а также «Уфу» (2:1) на выезде, расписали мировую с «Оренбургом» (1:1) в гостях.
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». Туляки просто обязаны забрать 3 очка у аутсайдера.
- Мы эту команду тоже со счетов не сбрасываем. Да, у них проблемы, они почти вылетели, но в РПЛ проходных матчей нет. Со всеми будет тяжело, - отметил в недавнем интервью Лука Джорджевич.
ИСТОЧНИК KP.RU