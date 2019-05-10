«Арсенал» - «Анжи»: смогут ли канониры забрать 3 очка у аутсайдера?

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-10T13:16:27+03:00

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Канониры продолжают преследовать «Спартак» и рвутся в еврокубки. Сегодня, 10 мая, канониры отправились в Махачкалу, чтобы одолеть «Анжи» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча состоится в Каспийске на «Анжи-Арене» и начнется в 16:30 по мск.

Махачкалинская команда находится в турнирной таблице на 15-м месте. От зоны стыковых матчей «Анжи» отстает на шесть пунктов. На данный момент клуб имеет 9-матчевую безвыигрышную серию, где они в этот период два раза сыграли вничью и семь встреч проиграли.

У канониров на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в Премьер-лиге эта серия достигает отметки десяти матчей кряду.

За минувшие четыре матча российского первенства туляки выиграл в трех поединках при одной ничьей. Обыграли «Спартак» (3:0) и «Локомотив» (2:0) дома, а также «Уфу» (2:1) на выезде, расписали мировую с «Оренбургом» (1:1) в гостях.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». Туляки просто обязаны забрать 3 очка у аутсайдера.

- Мы эту команду тоже со счетов не сбрасываем. Да, у них проблемы, они почти вылетели, но в РПЛ проходных матчей нет. Со всеми будет тяжело, - отметил в недавнем интервью Лука Джорджевич.

ИСТОЧНИК KP.RU