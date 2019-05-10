В Киреевском районе образовался гигантский провал около 30 метров в глубину

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-10T12:26:27+03:00

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Как стало известно, в среду, 8 мая, в селе Дедилово Киреевского района произошло необычное ЧП. В земле образовался провал глубиной с пятиэтажный дом и диаметром около 15 метров. Очевидцы отмечают, что во время обрушения был слышен странный гул. В настоящее время яма огорожена сигнальной лентой. Подходить к краю – опасно.

По словам местных жителей, такие провалы у них в их селе – не редкость. Местность заболочена и испещрена шахтами. В 30-60-е годы прошлого века здесь активно добывали бурый уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU