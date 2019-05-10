Туляка, взявшего в заложники свою дочь, обвиняют в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-10T10:57:38+03:00

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В Туле утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Ленинского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

В ходе следствия установлено, что 7 мая 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, удерживал в качестве заложника свою малолетнюю дочь и угрожал ей ножом. В качестве условия освобождения ребенка он потребовал у сотрудников полиции привести к нему его сожительницу. Однако полицейские «скрутили» мужчину и освободили ребенка.

Также стало известно, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил в своем доме части конопли, содержащей наркотическое средство, в значительном размере.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU