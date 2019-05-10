2019-05-10T10:30:03+03:00
Общество

Туляков приглашают на праздник в парк «Патриот»

Анна ЖУКОВА
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С 10 по 12 мая в парке «Патриот» посетителей ждут бесплатные показы советских и современных художественных фильмов патриотической тематики, открыты выставки, интерактивные площадки и пункты питания. Вечером состоится шоу зенитных прожекторов.

ПРОГРАММА

10 мая

13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11:00-19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:

14:00-15:25 – х/ф «Небесный тихоход».

17:00-18:30 – х/ф «Три дня до весны».

21:00 – шоу зенитных прожекторов.

11 мая

13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11:00-19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:

14:00-15:30 – х/ф «Судьба человека».

17:00-18:40 – х/ф «Крым».

21:00 – шоу зенитных прожекторов.

12 мая

13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11:00 – 19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:

14:00-15:30 – х/ф «Солдатик».

17:00-18:40 – х/ф «Каникулы президента».

21:00 – шоу зенитных прожекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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