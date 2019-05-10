Туляков приглашают на праздник в парк «Патриот»
С 10 по 12 мая в парке «Патриот» посетителей ждут бесплатные показы советских и современных художественных фильмов патриотической тематики, открыты выставки, интерактивные площадки и пункты питания. Вечером состоится шоу зенитных прожекторов.
ПРОГРАММА
10 мая
13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.
11:00-19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».
Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:
14:00-15:25 – х/ф «Небесный тихоход».
17:00-18:30 – х/ф «Три дня до весны».
21:00 – шоу зенитных прожекторов.
11 мая
13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.
11:00-19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».
Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:
14:00-15:30 – х/ф «Судьба человека».
17:00-18:40 – х/ф «Крым».
21:00 – шоу зенитных прожекторов.
12 мая
13:00-19:00 - концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.
11:00 – 19:00 - выставки, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».
Кинопоказ в конгресс-центре, 2-й этаж кинозал:
14:00-15:30 – х/ф «Солдатик».
17:00-18:40 – х/ф «Каникулы президента».
21:00 – шоу зенитных прожекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU