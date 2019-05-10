Погода в Туле 10 мая: синоптики обещают дожди и грозы
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Днем 10 мая в областном центре ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Столбики термометров покажут +21..23°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - сильный дождь, возможна гроза.
Ближайшей ночью сохранится пасмурная погода. Пройдет сильный дождь, возможна гроза, температура +17..19°. Атмосферное давление в пределах нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU