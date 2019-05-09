В Туле сильный ветер валит деревья

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-09T15:21:07+03:00

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Напомним, утром 9 мая МЧС по Тульской области объявило метеопредупреждение. В течение дня в регионе пройдут грозы и сильные дожди. При грозе возможны порывы ветра до 12-17 м/с.

В областном центре шквалистый ветер уже повалил несколько деревьев. На трамвайной остановке возле ТЦ «Рио» упал большой тополь. На ул. Лейтейзена ветер выдрал с корнем березу. Также ранее мы сообщали об упавшем дереве на ул. Первомайской – в него ударила молния.

ИСТОЧНИК KP.RU