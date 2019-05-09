Туляков и гостей нашего города приглашают на экскурсию в «Музей обороны Тулы»
11 мая автобус из центра города отправляется в «Музей обороны Тулы» (пос. Ленинский, д. 3), где собраны более 1000 экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем до немецкого пулемёта с заклинившей лентой. Все эти вещи найдены на местах боёв и буквально погружают зрителей в атмосферу того грозного времени.
Место сбора: стоянка напротив музея «Тульские самовары».
Начало экскурсии — в 12:00, продолжительность — 3 часа (включены проезд с гидом до музея и обратно, экскурсия по музейной экспозиции).
Цена билета: 300 р.
Билеты продаются:
- в кассе музея (проспект Ленина, 27);
- в онлайн-сервисе;
- при посадке на автобус, если имеются свободные места.
Количество мест: 24.
Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58, e-mail: burlakov@tiam-tula.ru
ИСТОЧНИК KP.RU