2019-05-09T14:37:19+03:00
Общество

Туляков и гостей нашего города приглашают на экскурсию в «Музей обороны Тулы»

Анна ЖУКОВА
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11 мая автобус из центра города отправляется в «Музей обороны Тулы» (пос. Ленинский, д. 3), где собраны более 1000 экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем до немецкого пулемёта с заклинившей лентой. Все эти вещи найдены на местах боёв и буквально погружают зрителей в атмосферу того грозного времени.

Место сбора: стоянка напротив музея «Тульские самовары».

Начало экскурсии — в 12:00, продолжительность — 3 часа (включены проезд с гидом до музея и обратно, экскурсия по музейной экспозиции).

Цена билета: 300 р.

Билеты продаются:

- в кассе музея (проспект Ленина, 27);

- в онлайн-сервисе;

- при посадке на автобус, если имеются свободные места.

Количество мест: 24.

Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58, e-mail: burlakov@tiam-tula.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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