2019-05-09T13:08:42+03:00
Общество

Метеопредупреждение: в Туле ожидаются грозы и сильный ветер

Анна ЖУКОВА
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МЧС по Тульской области предупреждает, что до конца суток 9 мая на территории региона местами пройдут грозы и кратковременные дожди. При грозе возможно усиление ветра, местами порывы до 12-17 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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