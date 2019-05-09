Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Победы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-09T12:40:18+03:00

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«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла!

Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

74 года назад наш народ своей стойкостью, доблестью и самоотверженностью внес решающий вклад в разгром нацизма. 9 Мая на все времена стало символом бессмертного подвига фронтовиков и тружеников тыла.

Мы гордимся нашей историей, нашими дедами и прадедами, отстоявшими родную землю и освободившими Европу от фашистского гнета.

Дорогие ветераны! На вашу долю выпали тяжелейшие испытания на бесчисленных полях сражений – от Бреста до Сталинграда, от Ленинграда до Севастополя, от Москвы до Берлина.

Мы со скорбью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с войны.

Для нас большая честь жить рядом с настоящими героями. Мы берем пример с фронтовиков и тружеников тыла, преклоняемся перед их мужеством, силой духа и верой в Победу.

Наш священный долг – хранить память о великих свершениях поколения победителей, защищать историческую справедливость и делать все возможное, чтобы не допустить искажения истории.

С праздником! С Днем Победы!», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU