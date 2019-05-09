Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Победы
«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла!
Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
74 года назад наш народ своей стойкостью, доблестью и самоотверженностью внес решающий вклад в разгром нацизма. 9 Мая на все времена стало символом бессмертного подвига фронтовиков и тружеников тыла.
Мы гордимся нашей историей, нашими дедами и прадедами, отстоявшими родную землю и освободившими Европу от фашистского гнета.
Дорогие ветераны! На вашу долю выпали тяжелейшие испытания на бесчисленных полях сражений – от Бреста до Сталинграда, от Ленинграда до Севастополя, от Москвы до Берлина.
Мы со скорбью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с войны.
Для нас большая честь жить рядом с настоящими героями. Мы берем пример с фронтовиков и тружеников тыла, преклоняемся перед их мужеством, силой духа и верой в Победу.
Наш священный долг – хранить память о великих свершениях поколения победителей, защищать историческую справедливость и делать все возможное, чтобы не допустить искажения истории.
С праздником! С Днем Победы!», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU