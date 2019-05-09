2019-05-09T12:23:29+03:00
Общество

Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»

Анна ЖУКОВА
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В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Туле состоялось парадное шествие «Бессмертного полка».

Сразу по окончании военного парада «Бессмертный полк» начал движение с улицы Менделеевской, прошел через площадь Ленина по главному проспекту и завершил шествие в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

В шествии принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.

На одном из них - старший лейтенант Иван Богатырев. С августа 1941 года он командовал ротой мотострелкового полка. В октябре был тяжело ранен в оборонительном бою под Смоленском. Иван Ефимович награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

На втором портрете - Василий Дюмин. Он был призван на службу в 18 лет и направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Василий Федотович был старшим сержантом, заместителем командира пулеметного взвода. В одном из боев он в числе первых бросился в окопы врага и сумел уничтожить двух вражеских солдат, за что был удостоен медали «За Отвагу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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