Где посмотреть праздничный салют в Туле и Тульской области?
По традиции в День Победы по всей стране прогремят праздничные салюты. В Туле, помимо основного фейерверка, гостей и жителей города ждут водно-лазерное представление и музыкальное пиротехническое шоу. Также праздничные фейерверки пройдут в поселениях Большой Тулы и в 10-и муниципалитетах региона.
Тула
21.45 - площадь Ленина. Водно-лазерное шоу, музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.
22.00 — набережная реки Упы со стороны Пролетарского моста. Салют и высотный фейерверк.
Фейерверки в поселениях Большой Тулы
Начало в 22.15
пос. Октябрьский
пос. Барсуки
пос. Рассвет
пос. Иншинский
пос. Прилепы
пос. Ленинский
пос. Плехановский
пос. Шатск
Алексин
22.00 – салют на площади ДК им. В.С. Бондаря.
Щекино
22.00 — фейерверк на площади Ленина.
Ефремов
22.00 - фейерверк на Красной площади.
Суворов
23.00 – салют на площади Победы.
Новомосковск
22.00 - городской стадион «Химик».
Белев
22.00 — салют на площади Октября.
Венев
22.00 — фейерверк на площади у «Рандеву».
Донской
22.00 — салют на Городской площади.
Ясногорск
22.00 — салют на площади Ленина.
Тёплое
22.00 — фейерверк на главной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU