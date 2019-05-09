2019-05-08T16:55:03+03:00
Общество

Где посмотреть праздничный салют в Туле и Тульской области?

Анна ЖУКОВА
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По традиции в День Победы по всей стране прогремят праздничные салюты. В Туле, помимо основного фейерверка, гостей и жителей города ждут водно-лазерное представление и музыкальное пиротехническое шоу. Также праздничные фейерверки пройдут в поселениях Большой Тулы и в 10-и муниципалитетах региона.

Тула

21.45 - площадь Ленина. Водно-лазерное шоу, музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.

22.00 — набережная реки Упы со стороны Пролетарского моста. Салют и высотный фейерверк.

Фейерверки в поселениях Большой Тулы

Начало в 22.15

пос. Октябрьский

пос. Барсуки

пос. Рассвет

пос. Иншинский

пос. Прилепы

пос. Ленинский

пос. Плехановский

пос. Шатск

Алексин

22.00 – салют на площади ДК им. В.С. Бондаря.

Щекино

22.00 — фейерверк на площади Ленина.

Ефремов

22.00 - фейерверк на Красной площади.

Суворов

23.00 – салют на площади Победы.

Новомосковск

22.00 - городской стадион «Химик».

Белев

22.00 — салют на площади Октября.

Венев

22.00 — фейерверк на площади у «Рандеву».

Донской

22.00 — салют на Городской площади.

Ясногорск

22.00 — салют на площади Ленина.

Тёплое

22.00 — фейерверк на главной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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