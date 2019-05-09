2019-05-08T16:52:05+03:00
Общество

В Туле на Параде Победы покажут роботов и «Тигров»

Напоминаем, что Парад Победы начнётся в 10.00 на площади Ленина. Советуем выходить заранее, поскольку весь центр города будет перекрыт.
Анна ЖУКОВА
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В параде примут участие 1120 человек и более 70 единиц техники. Впервые в этом году зрителям покажут новейшую технику – боевой многофункциональный робототехнический комплекс. В колонне пройдут два трала, на которых разместят четыре робота и машину управления. В прошлом году роботы были представлены на Параде Победы на Красной площади.

Также туляки и гости города смогут увидеть в парадном строю военнослужащих и технику Сил специальных операций, являющихся силовой составляющей Главного разведывательного управления. В составе колонны 56 военнослужащих, 5 автомобилей специального назначения «Тигр» и 15 единиц специальных транспортных средств повышенной проходимости.

После завершения парада над Тулой пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться на ул. Менделеевской одновременно с парадом. Если вы не хотите пропустить яркое зрелище на площади — в колонну можно будет влиться во время движения в специально организованных точках:

- с площади Ленина – только после прохождения основной части колонны;

- с проспекта Ленина, на пересечении с улицами Гоголевская (с обеих сторон), Льва Толстого (с улицы Ф. Энгельса), Первомайская (с улицы Ф. Энгельса), Жаворонкова (с улицы М. Тореза).

Для создания особой атмосферы во время формирования и шествия колонны прозвучат «45 песен Победы», исполненные и присланные туляками.

Напоминаем, что «Бессмертный полк» - это гражданская инициатива, и использование в его шествии политической и коммерческой символики неприемлемо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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