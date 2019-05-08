В Тульской области работает «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-08T16:25:30+03:00

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С 1 по 15 мая 2019 года в Тульской области организована «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций.

За первую неделю ее работы поступило более 250 обращений от населения, на которые даны исчерпывающие разъяснения по вопросам:

- куда обращаться, если произошло присасывание клеща?

- какие последствия могут быть после присасывания клеща зараженного вирусом клещевого боррелиоза?

- при планировании отдыха на эндемичной территории по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) - за сколько дней необходимо сделать прививку против КВЭ?

- куда обращаться в случае положительного результата при исследовании клеща?

- какие клинические признаки иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ)?

- где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей?

- какими средствами можно пользоваться при работе находясь на садово-огородных участках и в лесу?

- какие правила индивидуальной защиты необходимо соблюдать от нападения клещей?

- какие организации проводят акарицидные обработки?

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

Также, получить консультацию специалиста Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» можно в режиме онлайн - по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU