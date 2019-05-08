Тульская Госавтоинспекция переходит на усиленную службу

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-08T16:22:18+03:00

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Традиционно в праздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия посвященные Дню Победы.

Кроме того, Госавтоинспекция информирует о том, что в период праздничных выходных дней сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические рейдовые мероприятия как на территории областного центра, так и в районах области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным количеством личного состава ГИБДД, с целью выявления и пресечения грубых правонарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Также в период праздничных и выходных дней на территории области будет увеличено количество мобильных автоматических комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений, с целью выявления и пресечения нарушений скоростного режима как на территории г. Тулы, так и на дорогах федерального и регионального значения.

Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU