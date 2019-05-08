2019-05-08T15:58:42+03:00
Общество

Туляки записали 45 песен Победы для «Бессмертного полка»

9 Мая по Туле в седьмой раз пройдет парадное шествие
Виктория ЯКУШИНА
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Для создания особой атмосферы во время формирования и парадного шествия «Бессмертного полка» организаторы собрали «45 песен ПОБЕДЫ».

Исполнят их туляки. Музыкальные композиции украсят День Победы 9 мая 2019 года и прозвучат в эфире популярной радиостанции.

Полный список «45 песен ПОБЕДЫ»:

1. Гимн «Бессмертного полка» вне конкурса.

2. Любимый город.

3. Дорога на Берлин.

4. Где же вы теперь, друзья – однополчане.

5. Красные маки.

6. Случайный вальс.

7. Пилоты (Первым делом самолеты).

8. Моя любимая.

9. Хотят ли русские войны.

10. Ты ждёшь, Лизавета.

11. Ехал я из Берлина.

12. Севастопольский вальс.

13. Идёт солдат по городу.

14. Последний бой.

15. Самовары-Самопалы.

16. Солдатушки.

17. По полю танки грохотали.

18. Огонёк.

19. Тучи над городом встали.

20. Давай закурим.

21. Три танкиста.

22. Прощай, любимый город (Вечер на рейде).

23. На солнечной поляночке.

24. Он не вернулся из боя.

25. Эх, дороги.

26. В землянке.

27. Пора в путь дорогу.

28. Если б камни могли говорить.

29. Майский вальс.

30. Смуглянка.

31. Катюша.

32. За того парня.

33. Жди меня.

34. От героев былых времен.

35. День Победы.

36. Тёмная ночь.

37. Десятый батальон.

38. Журавли.

39. Мгновения.

40. Синий платочек.

41. Эх, путь дорожка фронтовая.

42. Бери шинель, пошли домой.

43. Поклонимся великим тем годам.

44. На безымянной высоте.

45. В лесу прифронтовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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