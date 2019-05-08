Разыскиваются родственники погибшего советского бойца Георгия Толстухина

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-08T15:40:59+03:00

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С просьбой о помощи обращается военный комиссариат города Тулы. Разыскиваются родственники погибшего в плену Толстухина Георгия Ивановича.

Красноармеец 1921 года рождения проживал по адресу: г. Тула, ул. Морозова, д. 47.

Всем, кому известна какая-либо информация о родственниках Толстухина Георгия Ивановича, просьба обращаться по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 140. Телефон: 8(4872)42-05-72.

ИСТОЧНИК KP.RU