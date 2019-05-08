2019-05-08T15:37:26+03:00
Происшествия

23-летний житель Суворова отправится к колонию за жестокое убийство

Виктория ЯКУШИНА
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23-летний житель Суворова Тульской области осужден за убийство.

Как сообщает прокуратура региона, среди ночи 29 октября 2019 года на автомобильной парковке возле одного из кафе в Суворове между осужденным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого первый избил второго кулаками по голове, туловищу и задушил.

Судом мужчине за содеянное назначено наказание в виде 9,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены частично, компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей взыскана в пользу потерпевших в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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