23-летний житель Суворова отправится к колонию за жестокое убийство
23-летний житель Суворова Тульской области осужден за убийство.
Как сообщает прокуратура региона, среди ночи 29 октября 2019 года на автомобильной парковке возле одного из кафе в Суворове между осужденным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого первый избил второго кулаками по голове, туловищу и задушил.
Судом мужчине за содеянное назначено наказание в виде 9,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
- Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены частично, компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей взыскана в пользу потерпевших в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU