В Туле стартовал проект «Подари историю городу»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-08T15:23:22+03:00

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7 мая 2019 года в Туле прошла презентация пилотного проекта «Подари историю городу», инициатором и организатором мероприятия выступило муниципальное казенное учреждение «Центр хранения документов и обработки информации» при активной поддержке МБОУ «Центр образования № 21».

Цель проекта - отбор материалов об исторических событиях, рассказанных через призму личного опыта туляков.

Полученные факты лягут в основу событий, которые в дальнейшем станут глобальной историей города.

Источником информации должны послужить воспоминания, связанные с городом, фотографии, письма, видеосюжеты, предоставленные жителями города Тулы.

Гостям были представлены первые видеоролики с воспоминаниями ветеранов войны. Символично, что старт проекта приурочен к великому празднику - Дню Победы.

Участники с интересом обсуждали и выставочную экспозицию архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе центра. Особый интерес вызвали похозяйственные книги 40-ых годов прошлого столетия, которые наряду с официальными данными, теперь стали историческими источниками, из которых можно через призму статистики и цифр увидеть и прочитать судьбы поколений.

А экскурсия по школьному музею «Чулковская слобода» погрузила всех в историю названий тульских улиц и оружейных мастеров.

В числе почетных гостей присутствовали ветераны войны, Почетные граждане города-героя Тула, ветераны боевых действий, воспитанники детских домов военного времени, представители военно-поискового клуба «Тайфун», общества матерей погибших воинов.

Подробную информацию о проекте «Подари историю городу» можно получить по тел. 8 (4872) 21-29-91, 8 (4872) 39-35-81.

ИСТОЧНИК KP.RU