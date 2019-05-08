2019-05-08T15:28:40+03:00
Общество

В Туле пройдет VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эксклюзивный представитель по Тульской области Международного Телепроекта "Топ-Модель По-Детски" Модельное Агентство Gold Models приглашает на VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019».

Мероприятие состоится 19 Мая в клубе "Разгуляй" (Кутузова, д. 45) Начало в 17:00.

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса и детской fashion-индустрии по всему миру. Участники фестиваля будут отстаивать право представить нашу область в международном телепроекте "Топ-модель по - детски" 4 сезон.

В программе фестиваля: конкурсные выступления лучших детей - моделей тульского региона, выступление звезд эстрады, презентации новых коллекций всемирно известных брендов моделями Gold Models, выступление победительниц фестиваля красоты и таланта "Краса России - Тула" - 2019. В жюри фестиваля войдут: продюсер "Топ-модель по-детски", организатор детских показов на неделях мод Mercedes Benz fashion week, Moscow fashion week, Estet fashion week, съемок показов на Fashion.tv Татьяна Праскова, президент международного фестиваля моделей и талантов "Гордость нации " Николай Коротков, директора модельных агентств, представители СМИ.

Заказ билетов по тел.: 38-41-33 , 8-903-840-41-33.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы в Туле над «Бессмертным полком» пролетят «Русские витязи»
23-летний житель Суворова отправится к колонию за жестокое убийство
В Тульской области в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
Туляки записали 45 песен Победы для «Бессмертного полка»
Где 9 мая в Туле будет ограничено движение и запрещена стоянка
В Тульской области работает «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций
Тульская Госавтоинспекция переходит на усиленную службу
Разыскиваются родственники погибшего советского бойца Георгия Толстухина
В Туле стартовал проект «Подари историю городу»
84 тульских школьника приняли в ряды юнармии
Штамп поздравил ветеранов с Днем Победы
Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"
В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной
Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев
В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного