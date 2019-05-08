В Туле пройдет VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-08T15:28:40+03:00

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Эксклюзивный представитель по Тульской области Международного Телепроекта "Топ-Модель По-Детски" Модельное Агентство Gold Models приглашает на VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019».

Мероприятие состоится 19 Мая в клубе "Разгуляй" (Кутузова, д. 45) Начало в 17:00.

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса и детской fashion-индустрии по всему миру. Участники фестиваля будут отстаивать право представить нашу область в международном телепроекте "Топ-модель по - детски" 4 сезон.

В программе фестиваля: конкурсные выступления лучших детей - моделей тульского региона, выступление звезд эстрады, презентации новых коллекций всемирно известных брендов моделями Gold Models, выступление победительниц фестиваля красоты и таланта "Краса России - Тула" - 2019. В жюри фестиваля войдут: продюсер "Топ-модель по-детски", организатор детских показов на неделях мод Mercedes Benz fashion week, Moscow fashion week, Estet fashion week, съемок показов на Fashion.tv Татьяна Праскова, президент международного фестиваля моделей и талантов "Гордость нации " Николай Коротков, директора модельных агентств, представители СМИ.

Заказ билетов по тел.: 38-41-33 , 8-903-840-41-33.

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ИСТОЧНИК KP.RU