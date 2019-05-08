84 тульских школьника приняли в ряды юнармии
В рамках торжественного открытия парка "Патриот-Тула" состоялась церемония посвящения юных жителей региона в юнармейцы.
Первые в России юнармейские отряды были созданы именно в Туле. На сегодняшний момент в военно-патриотическое движение вступили более 4500 юных жителей региона.
В день открытия парка в ряды «ЮНАРМИИ» были приняты еще 84 школьника. Среди них – учащийся лицея №2 г. Тулы Даниил Мельник. Он стал полумиллионным членом движения. Почетные гости вручили ребятам юнармейские значки.
- Наш долг – не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодежь на примере их подвига, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
ИСТОЧНИК KP.RU