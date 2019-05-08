2019-05-08T15:07:52+03:00
Общество

84 тульских школьника приняли в ряды юнармии

Ребятам вручили юнармейские значки на открытии парка "Патриот-Тула"
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В рамках торжественного открытия парка "Патриот-Тула" состоялась церемония посвящения юных жителей региона в юнармейцы.

Первые в России юнармейские отряды были созданы именно в Туле. На сегодняшний момент в военно-патриотическое движение вступили более 4500 юных жителей региона.

В день открытия парка в ряды «ЮНАРМИИ» были приняты еще 84 школьника. Среди них – учащийся лицея №2 г. Тулы Даниил Мельник. Он стал полумиллионным членом движения. Почетные гости вручили ребятам юнармейские значки.

- Наш долг – не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодежь на примере их подвига, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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