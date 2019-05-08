Штамп поздравил ветеранов с Днем Победы

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-08T14:56:03+03:00

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В канун 9 Мая на Машиностроительном заводе «Штамп» им. Б.Л. Ванникова (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) чествовали ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Начались торжественные мероприятия с митинга и возложения цветов к памятнику танкистам, погибшим в 1941 году в боях за оборону Тулы и захороненных на территории завода. В память о тех, кто не вернулся с войны, прозвучала Минута молчания.

Завод «Штамп» перешел на военное положение в самом начале Великой Отечественной. Выполняя особые задания командования Красной Армии, рабочие по несколько суток не отходили от станков. С началом наступления немецких войск на Москву вокруг Тулы были созданы оборонительные рубежи. 26 июня 1941 года областной комитет ВКП(б) принял решение сформировать в Туле и области истребительные батальоны. Ядром истребительного батальона Пролетарского района стал отряд штамповцев. 29 декабря батальон вошел в состав Тульского рабочего полка и принял участие в боях за Тулу.

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Осенью 1941 года из-за угрозы прорыва обороны города немцами, оборудование и специалисты «Штампа» были эвакуированы на Урал и размещены на площадях недостроенного локомотивно-строительного завода. К приему завода уральцы оказались не готовы. Не было подходящих помещений, разгрузочных площадок, подъездных путей, подъемных механизмов. Но они сумели сделать почти невероятное и в течение октября-ноября приняли две тысячи вагонов различных грузов из Тулы. Только оборудование по прокату и литью «Штамп» отправил в Новосибирск, все остальное - в Орск, где в короткие сроки было организовано производство оборонной продукции.

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Мельникова Эмилия Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны:

– Когда немцы подступали к Туле, моей маме – партийному работнику – дали поручение доставить станки завода в Новосибирск. Везли их по железной дороге. Помню, ехали мы в товарном вагоне: мама, ее сестра, я, брат и бабушка. Мне было 14 лет. В Новосибирске нас встретили сорокоградусные морозы и жуткие ветра. Ни у кого из нас не было теплой одежды. У нас был плед, мы разрезали его на четыре части и заматывались в него. Поселили нас в брусчатых домах. Топить их было почти нечем. Многие новосибирцы приютили туляков у себя. На заводе работали в три смены. Мы, подростки, умудрялись еще и учиться.

Эмилия Васильевна Мельникова

Наряду с налаживанием производства, сотрудники завода проводили набор и обучение новых рабочих. Ценой огромных усилий и в короткий срок было создано новое предприятие, единственное в стране, которое обеспечивало гильзами тяжелую наземную зенитную и морскую артиллерию. Первая партия боеприпасов была отправлена на фронт в декабре 1941 года.

Не прекращалась после эвакуации и деятельность оставшегося в Туле завода. На его территории был организован ремонт военной техники.

30 октября 1941 года, в самый разгар наступления немецко-фашистских войск на Тулу, на помощь защитникам города прибыла 32-я танковая бригада. Ее командир, полковник Иван Ющук, обратился к руководству города с просьбой помочь в ремонте танков. На «Штампе» были организованы ремонтно-механический, кузнечно-сварочный и строительный цеха, собрана бригада слесарей, которая выезжала на передовую и собирала подбитую технику и детали. В одну из таких поездок в ноябре 1941 года из-под деревни Волынцево тягачом притащили подбитый танк Т-34. Когда вскрыли люк, внутри обнаружили четырех погибших: помощника начальника штаба 32 танковой бригады по разведке старшего лейтенанта Назима Гутмана, военврача 3-го ранга мотострелкового батальона 32 танковой бригады Надежду Величко, командира роты 32 танковой бригады старшего лейтенанта Бориса Абрамова и заместителя командира батальона 755 полка 217 стрелковой дивизии майора Павла Смирнова.

Руководство завода приняло решение захоронить погибших перед заводоуправлением. Плиту-стелу с барельефом скорбящей женщины и Вечным огнем в руках заводчане изготовили своими руками.

В декабре 1941 года было организовано производство артиллерийских и авиационных изделий для фронта, налажено восстановление стреляных артиллерийских гильз.

Котова Валентина Анатольевна – ветеран Великой Отечественной войны:

– В 1942 году я устроилась работать на завод. Мне тогда 14 лет было. Работала на станке. В цеху одни подростки. Из этого времени помню постоянное чувство голода. Хлеб выдавали по карточкам мне 700 грамм, маме, как иждивенке, – 200. На свалке заводской собирали пакеты, пропитанные маслом, чтобы обед сварить. А еще была непроходящая усталость. Помню один случай. Меня поставили проверять патроны. Смена давно закончилась, но попросили поработать сверхурочно. Я работаю, а у самой глаза слипаются, в какой-то момент заснула и выронила камору. Смотрю, идут к моему столу главный инженер, директор и начальник цеха. Я с перепугу залезла под стол, думала ругать будут. Но директор только сказал: «Иди умойся, взбодрись – и работать. Фронту нужны патроны».

Валентина Анатольевна Котова

В дни обороны Тулы коллектив завода «Штамп» восстановил и передал армии около 50 танков, 150 автомашин, 100 орудий, 117 автокузовов, 250 комплектов траков, а также изготовил партию минометных стволов и противотанковых ежей.

После отступления фашистских войск от Москвы и завершения обороны Тулы завод в кратчайшие сроки восстановил производство. За это в сентябре 1945 года предприятие было награждено орденом Отечественной войны I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU