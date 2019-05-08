В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-08T14:07:10+03:00

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Тульский фестиваль детской книги будет проходить 10-12 мая в творческом индустриальном кластере «Октава».

10-12 мая

12:00–20:00 Книжная ярмарка. Участвуют издательства: «Розовый жираф», «Самокат», «Белая ворона/Albus Corvus», «Манн, Иванов и Фербер», «КомпасГид», «Поляндрия», «Ай», Ad Marginem, «Карьера Пресс», «Арт-Волхонка», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Лайвбук/Livebook», «БХВ-Петербург», «БерИнГа», «Студия Артемия Лебедева», «Молодая Мама», Clever, «Серафим и София», «Альпина Паблишер», «Редкая птица», «НИГМА», «Время», «Абрикобукс», TriMag, «Этерна», «Арка», «Питер», «Капелька», «ЭКСМО», LikeBook, «Зебра Е», «Никея», книжные магазины BWComics, «Чудетство», «Многобукв», а также компании «Галактика», «Ребус», «Умная Бумага».

12:00–20:00 Выставки: «Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг (фестиваль «Город и Книги», Минск); «Книжки на каникулах», содружество иллюстраторов «Волшебная пила» (Москва); выставка плакатов, посвящённых детскому чтению и книге, из коллекции Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино; выставка иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена (изд. «Поляндрия»); Современная книжная иллюстрация (фестиваль «МОРС»).

10 мая

Большой зал

12:30 Презентация художественно-литературного альманаха для детей и взрослых «Толстожур» и выставки «Книжки на каникулах». Проект представляет поэт Алексей Олейников и художник Надежда Суворова. 5+

13:30 Спектакль «Пёс не тот» по одноимённой книге Роба Биддальфа (изд. «Поляндрия»). Театр «Снарк» (Москва). 3+

15:30 Презентация выставки плакатов, посвящённых детскому чтению, из коллекции Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Представляет главный библиограф Отдела детской книги и детских программ Мария Пономаренко.

18:30 Презентация, читка и обсуждение с автором и иллюстратором комикса «Соня из 7 буээ» – Алексеем Олейниковым и Тимофеем Яржомбеком (изд. «Белая ворона/Albus Corvus»). Театральная компания «Барабан» (Тула). 12+

Литературная веранда

12:00 Встреча с детским и семейным психологом, гештальт-терапевтом Натальей Кедровой. Презентация книги «Внутренний мир. Путешествие к себе» (изд. «Редкая птица»).

13:00 Встреча с поэтом, переводчицей Мариной Бородицкой. Автограф-сессия.

14:30 Встреча с писателем Виктором Луниным. Автограф-сессия.

16:00 Встреча с писательницей Юлией Кузнецовой. Автограф-сессия.

17:30 Встреча с писательницей Ниной Дашевской. Автограф-сессия.

Книжный клуб

12:00 Серебряный век русской детской книги. Писатель и издатель Мария Вайсман расскажет о детских книгах поэтов Серебряного века (изд. «Август»).

13:00 «Рампа» и девять пьес Джанни Родари для школьного театра. Встреча с Михаилом Визелем и Галиной Бочаровой (изд. «Белая ворона/Albus Corvus»).

14:00 Особое детство, особые книги. Встреча с Анной Годинер.

15:00 «Колумбайн» Дейва Каллена. Что мы на самом деле знаем о насилии в школах? Встреча с редактором Алиной Зальновой (изд. Like Book).

16:00 Классика в новом формате: уместно ли делать из Онегина комикс? Встреча с редактором Анной Устиновой (изд. «Эксмо»).

17:00 Книги, которых боятся родители. Встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.

Лаборатория чтения

12:00 Играем в книжную мафию с ассоциацией Книжныйгид.org. 6+

13:30 Иммерсионный спектакль для детей по мотивам книжной серии «Лучший друг — Конни» (изд. «Альпина Паблишер»). 4+

15:00 Профессия переводчик. Практический мастер-класс от Иры Филипповой. Переводим отрывок из книги «Привет, Вселенная!» Эрин Эстрада Келли. 12+

16:30 «О нет, Джордж!» Виктория Королёва («ЗаЧтение», «Город и Книги», Минск) читает детям книги Криса Хоутона. 4+

18:00 День рождения «Очень голодной гусеницы». Интерактивный спектакль от изд. «Розовый жираф». 3+

Клуб иллюстраторов

12:00 Картофельное поле Макара Свирепого. Делаем книжки-зины по мотивам лучших советских журналов с художницей Надей Суворовой. 5+

13:30 Мастер-класс по гравюре и печатным техникам с Анной Чефрановой. 14+

15:00 Изготавливаем экслибрис с художником Марией Кокориной. 10+

16:30 Картофельное поле Макара Свирепого. Делаем книжки-зины по мотивам лучших советских журналов с художницей Надей Суворовой. 5+

Комикс-клуб

13:00 Алексей Хромогин, презентация комикса «Первый человек на Земле».

14:30 Лина Рорич, лекция «Как победить перфекционизм и начать творить».

16:00 Никита Лаврецкий и Ольга Ковалёва, презентация комикса «Включая её имя и лицо».

17:30 Артём Траханов, лекция «Славянский Нигилизм» и поиски художественной идентичности».

11 мая

Большой зал

12:00 Спектакль «Мама Му и полный порядок». Театр «Снарк» (Москва). 3+

16:00 Подкаст «Blitz and Chips», лайв «Призвание и место в жизни».

18:30 Презентация сборников современной российской драматургии для подростков с PR-директором издательства «Самокат» Марией Орловой и писателем Алексеем Олейниковым. Читка пьесы «Хлебзавод». Театральная компания «Барабан» (Тула). 12+

Двор кластера (при плохой погоде в Большом зале)

17:00 «Книжный шкаф» с «Королём и котом» на английском языке. Ведущая Ира Филиппова. 6+

Литературная веранда

12:00 Встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Автограф-сессия.

14:00 Встреча с писателями и поэтами ордена «Мыхухоль».

15:00 Встреча с писателем Антоном Соей. Автограф-сессия.

16:00 Встреча с писательницей Еленой Бородой. Автограф-сессия.

17:00 Встреча с писательницей Еленой Соковениной. Автограф-сессия.

Книжный клуб

12:00 Зачем современному подростку библиотека? Дискуссия с Мариной Соломоновой (Библиотека им. Маяковского, Санкт-Петербург) и Марией Коковой (Библиотека им. Светлова, Москва).

13:00 Взрослые тексты про детские книги. Авторы, ресурсы, контекст. Дискуссия с главным редактором портала Rara Avis Алёной Бондаревой, книжным исследователем Натальей Медведь, главным редактором журнала «Переплёт» Алексеем Олейниковым.

14:00 Современная подростковая литература Германии. Представляет переводчик Александра Горбова. 12+

15:00 Историко-литературная лекция Тамары Эйдельман «Шерлок Холмс, адрес: Бейкер-стрит, 221-Б».

16:00 Готов ли мой ребёнок учиться читать? Дискуссия с педагогом Евгенией Губской и издательством «Росмэн».

17:00 Польза чтения в числах и графиках, или Британские учёные доказали? Исследователь детской литературы Наталья Медведь о мировых научных исследованиях в области детского чтения.

Лаборатория чтения

12:00 Мастер-класс «Совместное чтение» для родителей и детей с писательницей Юлией Кузнецовой. 5+

13:00 Грибы не то, чем кажутся. Научно-популярная лекция для младшего школьного возраста с Алёной Васнецовой. 5+

14:00 Развивающие книжные практики. Мастер-класс с Книжныйгид.org. 10+

15:00 Стендап Ольги Лишиной «Секреты стихов» для детей с родителями. 5+

16:00 «Цацики идет в школу». Читает Мария Климова. 7+

17:00 Путешествие по книжным островам с Натальей Петровской (о. Сахалин). 3+

18:00 «Спокойной ночи, Каролина». Виктория Королёва («ЗаЧтение», «Город и Книги», Минск) читает детям книгу Якоба Хайна и Курта Крёмера. 4+

19:00 Читаем диафильмы с создателями книжного клуба «Чудетство» (Санкт-Петербург). 4+

Клуб иллюстраторов

12:00 Дворец словосочетания. Воркшоп с Тимофеем Яржомбеком. 14+

13:30 Композиция в иллюстрации. Мастер-класс с Катей Чинаски. 14+

15:00 Создание персонажа комикса. Мастер-класс с Наташей Темежниковой (North Carolina). 14+

16:30 Библиотека фактур. Мастер-класс с Юлией Никитиной. 14+

Комикс-клуб

12:00 Владимир Морозов, лекция «Расширение муми-вселенной».

13:30 Виталий Терлецкий, лекция «Как автору комиксов заработать в России».

15:00 Алексей Гончаров, лекция «Бесконечная история Винни Бартона, или Как посвятить персонажу несколько лет».

16:30 Ольга Лаврентьева, презентация комикса «Сурвило».

12 мая

Большой зал

12:00 «Всё подряд». Спектакль Екатерины Кочневой по книгам Тоона Теллегена. 4+

13:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».

16:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Литературная веранда

12:00 Встреча с писательницей Анастасией Строкиной. Автограф-сессия.

13:30 Встреча с писательницей Анной Старобинец. Автограф-сессия.

15:00 Встреча с писательницей Евгенией Овчинниковой. Автограф-сессия.

16:30 Музыка её текстов. Режиссёр Екатерина Кочнева читает повесть Линор Горалик «Валерий».

18.00 Встреча с писателем Михаилом Логиновым. Автограф-сессия.

Книжный клуб

12:00 Семинар «Книжное домино, или Кто заменит Пушкина в школьной программе» с Екатериной Асоновой и Михаилом Павловцом.

13:30 Вслух и про себя: практика детских читательских групп и клубов. Семинар библиотеки Хорошколы.

15:00 Как читают в книгах. Лекция Татьяны Богатырёвой о том, какое место чтение занимает в сюжетах классической и современной литературы.

16:30 Книжный видеоблог. Как и кому рассказывать про своё чтение. Практический семинар с Дмитрием Гасиным.

18:00 Новый книжный фестиваль Тульской области «Хомяков home». Презентация проекта.

Лаборатория чтения

12:00 Читаем книги, узнаём и рисуем эмоции. Мастер-класс для детей Екатерины Зекавицы. 5+

13:30 Что мы знаем о детской литературе Нидерландов. Встреча с переводчиком Ириной Лейк. Презентация выставки иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена.

15:00 Расскажи о книге! Читательский дневник как пространство для творчества. Мастер-класс издательства «Кит».

16:30 Как устроен музей? Мастер-класс по одноимённой книге (изд. Ad Marginem). 5+

18:00 Как Ричард Скарри изменил детскую книгу. К 100-летию автора и иллюстратора (изд. «Карьера Пресс»).

Клуб иллюстраторов

12:00 История в искусстве, или Зачем нужен комикс о блокаде Ленинграда. Дискуссия художника Ольги Лаврентьевой, библиотекаря Марины Соломоновой и историка Павла Понарина.

13.30 Мастер-класс Софьи Коловской. 12+

16:00 Мастер-класс Алисы Юфы. 12+

Комикс-клуб

12:00 Артём Лахин и Дмитрий Нестерак, лекция объединения «ГРОТЕСК» «Локальное искусство: Воронеж на карте русских комиксов».

13:30 Владимир Морозов, лекция «Энки Билал: человек, который видел будущее».

15:00 Юлия Никитина, презентация комикса «Дневник штормов».

16:30 Артем Бизяев, лекция «Киноязык в комиксе».

17:00 Степан Шмытинский, лекция «Откуда берутся новые комиксы».

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ИСТОЧНИК KP.RU