2019-05-08T12:57:24+03:00
Общество

Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле прошло торжественное открытие первой очереди парка «Патриот-Тула». Это единственный в России тематический парк «Патриот» регионального уровня. Строительство его велось на внебюджетные средства по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В настоящее время гостей встретить готовы четыре тенто-мобильных укрытия:

- ТМУ–1 – выставка «История Тульского края»,

- ТМУ–2 – выставка «Военная техника: история и современность»,

- ТМУ–3 – «Музей ретро-автомобилей»,

- ТМУ–4 – «Центр военно-тактических игр».

Кроме того, закончено строительство конгресс-центра, размещены модули для кафе, уложены асфальтовое покрытие и газоны, подключены коммуникации.

В торжественном открытии парка принял участие заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов. Он дал высокую оценку проделанной в Туле работе.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в свою очередь подчеркнул, что парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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