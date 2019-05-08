2019-05-08T12:12:17+03:00
Происшествия

Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Строение выгорело полностьюСтроение выгорело полностью
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В Большой Туле полицейские поймали подозреваемого в поджоге дачи.

Как выяснилось, о возгорании постройки на территории деревни Казачий Хутор в отделение полиции «Ильинское» сообщили во вторник, 7 мая. Горел дачный дом, принадлежащий 42-летней женщине.

- Характер возгорания давал основания полагать, что был совершен поджог. Незамедлительно полицейские организовали мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств возможного противоправного деяния, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что владелица дачи накануне поссорилась со своим сожителем. Мужчина высказывал ей претензии, основанные на ревности.

Версия о возможной причастности к деянию 42-летнего жителя Тулы в дальнейшем подтвердилась. Сожитель потерпевшей, по предварительным данным, из-за ревности поджог дачный дом.

Строение выгорело полностью, никто не пострадал.

Подозреваемый признался стражам порядка в содеянном. В отделении полиции «Ильинское» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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