2019-05-08T11:55:50+03:00
Происшествия

В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного

Проводится доследственная проверка
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 мая 2019 года при разборе сарая дома 237 в деревне Иноземка Ефремовского района Тульской области нашли костные останки неизвестного человека.

Об этом сообщили в СУ СКР по Тульской области, и была организована доследственная проверка.

На место происшествия был незамедлительно организован выезд следователя, который в ходе осмотра места происшествия рядом с костными останками также обнаружил фрагменты одежды. Все предметы, имеющие доказательственное значение, были изъяты и упакованы.

В настоящее время по материалу проверки назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для выявления ДНК потерпевшего, а также выявления следов биологического происхождения и следов возможного преступления на предметах одежды.

- Впоследствии выделенное ДНК будет использовано для идентификации личности потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"
В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной
Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев
Режиссер Юрий Быков представит в Туле свой фильм «Завод»
Сколько за год заработал прокурор Тульской области
За порядком в Туле на выходных проследят дежурные
Участница детского Евровидения-2016 Софья Фисенко присоединилась к общероссийскому флешмобу #севастополь75
В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры»
В Тульской области сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности
В Туле "Киа" сбила подростка
В Тульской области мотоциклист столкнулся с "Опелем Астра"
В Тульской области сотрудник полиции подбросил знакомому наркотики
У въездного знака на Веневском шоссе в Туле высадят тысячу цветов
Более 350 тульских школьников приняли участие в параде юнармейских отрядов
К 500-летию возведения Тульского кремля на Куликовом поле откроется новая интерактивная выставка
В Туле проходит первый слет Волонтеров Победы
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
Память о великой эпохе
В Тулу идет гроза
Погода в Туле 8 мая: гроза и ветер
Юные туляки стали стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и экономике
В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова
Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат