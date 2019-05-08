В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-08T11:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

6 мая 2019 года при разборе сарая дома 237 в деревне Иноземка Ефремовского района Тульской области нашли костные останки неизвестного человека.

Об этом сообщили в СУ СКР по Тульской области, и была организована доследственная проверка.

На место происшествия был незамедлительно организован выезд следователя, который в ходе осмотра места происшествия рядом с костными останками также обнаружил фрагменты одежды. Все предметы, имеющие доказательственное значение, были изъяты и упакованы.

В настоящее время по материалу проверки назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для выявления ДНК потерпевшего, а также выявления следов биологического происхождения и следов возможного преступления на предметах одежды.

- Впоследствии выделенное ДНК будет использовано для идентификации личности потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU