За сутки в Туле произошло 27 ДТП
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За минувшие сутки в Туле произошло два пожара, произошло 27 ДТП, в которых пострадало пять человек, погибших нет.
Служба спасения выезжала на вызовы четыре раза.
В ЕДДС города Тулы поступило 800 обращений граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было. По водоснабжению произошло два аварийных отключения на ул. Серебровской и ул. Рязанской из-за повреждения на трубопроводах. Порывы были оперативно устранены в нормативные сроки.
Также одно отключение зафиксировано по электроснабжению, в течение двух часов подача электричества была возобновлена.
ИСТОЧНИК KP.RU