За сутки в Туле произошло 27 ДТП

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-08T12:19:13+03:00

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За минувшие сутки в Туле произошло два пожара, произошло 27 ДТП, в которых пострадало пять человек, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы четыре раза.

В ЕДДС города Тулы поступило 800 обращений граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было. По водоснабжению произошло два аварийных отключения на ул. Серебровской и ул. Рязанской из-за повреждения на трубопроводах. Порывы были оперативно устранены в нормативные сроки.

Также одно отключение зафиксировано по электроснабжению, в течение двух часов подача электричества была возобновлена.

ИСТОЧНИК KP.RU