2019-05-08T12:18:12+03:00
Общество

Режиссер Юрий Быков представит в Туле свой фильм «Завод»

Вход на мероприятие свободный
Виктория ЯКУШИНА
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17 мая 2019 года, в 19:00 в «Октаве» в Туле пройдет творческая встреча с режиссером Юрием Быковым. В рамках мероприятия он представит собравшимся свою драматическую картину "Завод" и расскажет о ее создании.

Отметим также, что среди работ Юрия Быкова: фильм "Дурак", снятый, кстати говоря, в Туле, а также полнометражная лента "Майор" и сериалы "Метод" и "Спящие".

Начало мероприятия в 19:00.

Вход свободный.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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