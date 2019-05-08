Режиссер Юрий Быков представит в Туле свой фильм «Завод»
Вход на мероприятие свободный
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17 мая 2019 года, в 19:00 в «Октаве» в Туле пройдет творческая встреча с режиссером Юрием Быковым. В рамках мероприятия он представит собравшимся свою драматическую картину "Завод" и расскажет о ее создании.
Отметим также, что среди работ Юрия Быкова: фильм "Дурак", снятый, кстати говоря, в Туле, а также полнометражная лента "Майор" и сериалы "Метод" и "Спящие".
Начало мероприятия в 19:00.
Вход свободный.
Необходима предварительная регистрация по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU