Сколько за год заработал прокурор Тульской области
Прокурор Тульской области задекларировал годовой доход
Фото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Тульской области опубликовала сведения о доходах и имуществе работников прокуратуры за 2018 год.
Согласно данным, прокурор Тульской области Роман Прасков за год задекларировал доход в 2 460 093 рублей.
Он имеет в собственности гараж, а также в пользовании земельный участок площадью 19,3 кв.м и служебную квартиру - 83,4 кв.м.
На супругу Романа Праскова зарегистрирована квартира площадью чуть менее 38,9 кв.м, а годовой доход ее составил 27 040 рублей.
Двое несовершеннолетних детей имущества в собственности не имеют, но в их пользовании две квартиры.
Автомобилей в собственности у Прасковых нет.
ИСТОЧНИК KP.RU