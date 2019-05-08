2019-05-08T12:15:00+03:00
Общество

Сколько за год заработал прокурор Тульской области

Прокурор Тульской области задекларировал годовой доход
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Тульской области опубликовала сведения о доходах и имуществе работников прокуратуры за 2018 год.

Согласно данным, прокурор Тульской области Роман Прасков за год задекларировал доход в 2 460 093 рублей.

Он имеет в собственности гараж, а также в пользовании земельный участок площадью 19,3 кв.м и служебную квартиру - 83,4 кв.м.

На супругу Романа Праскова зарегистрирована квартира площадью чуть менее 38,9 кв.м, а годовой доход ее составил 27 040 рублей.

Двое несовершеннолетних детей имущества в собственности не имеют, но в их пользовании две квартиры.

Автомобилей в собственности у Прасковых нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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