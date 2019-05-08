2019-05-08T11:24:59+03:00
Общество

За порядком в Туле на выходных проследят дежурные

С 9 по 12 мая в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города
Виктория ЯКУШИНА
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9 мая, дежурит заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Львович Мурзин.

10 мая, пятница, за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Василий Петрович Чуриков.

11 мая, суббота, дежурный – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Иван Владимирович Яковлев.

12 мая, воскресенье, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Андрей Валериевич Пуговкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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