Участница детского Евровидения-2016 Софья Фисенко присоединилась к общероссийскому флешмобу #севастополь75
В память об этой дате она спела песню
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Общероссийский флешмоб #севастополь75 - акция, приуроченая к 75-й годовщине освобождения города Севастополя!
К флешмобу присоединилась и жительница города Новомосковска Тульской области Софья Фисенко, представившая нашу страну на детском "Евровидении" в 2016 году.
- В память об этой дате я спою песню "Севастополь останется русским" Александра Городницкого. Помним и гордимся! - отметила девушка.
Исполнение композиции - на видео:
Участница детского Евровидения-2016 Софья Фисенко присоединилась к общероссийскому флешмобу #севастополь75.
ИСТОЧНИК KP.RU