2019-05-08T11:14:50+03:00
Общество

В Тульской области сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные ЧС и происшествия в период празднования Дня Победы в период с 09:00 8 мая до 09:00 13 мая все силы и средства подразделений областного МЧС переводятся в режим повышенной готовности.

Региональным управлением ведомства будут приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен контроль по проведению массовых мероприятий и надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС и происшествий в праздничные дни.

Для проведения праздничных мероприятий и народных гуляний в регионе определены 106 объектов, 47 парков и открытых площадок и 24 места для запуска фейерверков. На каждом мероприятии будут дежурить сотрудники МЧС России.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных торжеств чрезвычайным ведомством спланировано дежурство 96 сотрудников Федеральной противопожарной службы и 24 единиц пожарной автотехники.

Инспекторы Государственного пожарного надзора в праздничные дни проведут профилактические рейды на подведомственных территориях. Организация контроля за исполнением превентивных мер будет осуществляться в ежесуточном режиме дежурной сменой центра управления в кризисных ситуациях.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения требований безопасности. Единый телефон службы спасения - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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