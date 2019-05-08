2019-05-08T11:08:38+03:00
Происшествия

В Туле "Киа" сбила подростка

В результате ДТП в Туле пешеход пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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7 мая 2019 года, в 17:00 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио», по предварительным данным, сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнего юношу.

Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте при наличии нерегулируемого пешеходного перехода в зоне видимости.

В результате ДТП в Туле пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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