В Тульской области мотоциклист столкнулся с "Опелем Астра"
Пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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7 мая 2019 года, в 08:50 на 16-м километре автодороги «Тула - Яковлево» Ленинского района Тульской области произошло ДТП.
64-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха», по предварительной информации, не выбрав безопасную дистанцию столкнулся с автомобилем «Опель Астра», под управлением мужчины 42 лет.
В результате ДТП в Тульской области водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU