В Тульской области сотрудник полиции подбросил знакомому наркотики

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-08T11:30:02+03:00

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На основании материалов УФСБ России по Тульской области следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего сотрудника полиции из территориального органа МВД на районном уровне. Он проходит по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как выяснилось, правоохранитель подбросил знакомому наркотики.

По данным следователей, в августе 2018 года мужчина, для искусственного повышения статистики раскрываемости, передал знакомому сверток с "растительным наркотиком". После этого он же лично досмотрел знакомого и изъял этот сверток.

На основании сфальсифицированных материалов проверки в отношении знакомого полицейского было возбуждено уголовное дело за хранение "запрещенки".

Однако, преступные действия сотрудника полиции были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи. Подозреваемый задержан, проводятся допросы свидетелей, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - Также проведены обыски по месту жительства и по месту службы подозреваемого.

- В региональном УМВД назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято решение об увольнении полицейского со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Кроме того, к ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, отвечающие за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка произошедшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU