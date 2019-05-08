В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры»
В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».
В состязаниях приняли участие 358 обучающихся 18 команд из 12 образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.
Спортивные соревнования проходили по следующим дисциплинам:
- легкая атлетика (многоборье);
- настольный теннис;
- стритбол;
- шашки.
По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
- обучающиеся 2002-2003 г.р.:
- 1 место – МБОУ – лицей № 2;
- 2 место – МБОУ ЦО № 19;
- 3 место – МБОУ ЦО № 10;
- обучающиеся 2004-2005 г.р.:
- 1 место – МБОУ – лицей № 2;
- 2 место – МБОУ ЦО № 8;
- 3 место – МБОУ ЦО № 15;
- обучающиеся 2006-2007 г.р.:
- 1 место – МБОУ ЦО – лицей № 2;
- 2 место – МБОУ ЦО № 7;
- 3 место – МБОУ ЦО № 1.
Победители в личном первенстве и отдельных видах программ были награждены медалями, победители и призеры в командном первенстве получили в награду кубки и медали.
ИСТОЧНИК KP.RU