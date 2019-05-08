2019-05-08T10:41:53+03:00
Общество

В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры»

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».

В состязаниях приняли участие 358 обучающихся 18 команд из 12 образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.

Спортивные соревнования проходили по следующим дисциплинам:

- легкая атлетика (многоборье);

- настольный теннис;

- стритбол;

- шашки.

По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:

- обучающиеся 2002-2003 г.р.:

- 1 место – МБОУ – лицей № 2;

- 2 место – МБОУ ЦО № 19;

- 3 место – МБОУ ЦО № 10;

- обучающиеся 2004-2005 г.р.:

- 1 место – МБОУ – лицей № 2;

- 2 место – МБОУ ЦО № 8;

- 3 место – МБОУ ЦО № 15;

- обучающиеся 2006-2007 г.р.:

- 1 место – МБОУ ЦО – лицей № 2;

- 2 место – МБОУ ЦО № 7;

- 3 место – МБОУ ЦО № 1.

Победители в личном первенстве и отдельных видах программ были награждены медалями, победители и призеры в командном первенстве получили в награду кубки и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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