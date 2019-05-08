У въездного знака на Веневском шоссе в Туле высадят тысячу цветов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-08T10:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 мая 2019 года, в Туле на Веневском шоссе высадят тысячу цветов. Растения расположат у въездного знака.

Также на ул. Чмутова будет высажено 45 кленов, в сквере «Октябрьский» на площади 800 кв.м. – разнотравье и блоки живой изгороди, на ул. Октябрьской, 215 – однолетние цветы.

В сквере у Драмтеатра установят кашпо с цветами.

Продолжатся и уходные работы за зелеными насаждениями – полив, стрижка кустарника, прополка.

У мемориала «Защитникам неба Отечества» произведут окос травы.

ИСТОЧНИК KP.RU