У въездного знака на Веневском шоссе в Туле высадят тысячу цветов
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Сегодня, 8 мая 2019 года, в Туле на Веневском шоссе высадят тысячу цветов. Растения расположат у въездного знака.
Также на ул. Чмутова будет высажено 45 кленов, в сквере «Октябрьский» на площади 800 кв.м. – разнотравье и блоки живой изгороди, на ул. Октябрьской, 215 – однолетние цветы.
В сквере у Драмтеатра установят кашпо с цветами.
Продолжатся и уходные работы за зелеными насаждениями – полив, стрижка кустарника, прополка.
У мемориала «Защитникам неба Отечества» произведут окос травы.
ИСТОЧНИК KP.RU