Более 350 тульских школьников приняли участие в параде юнармейских отрядов
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7 мая в Тульском кремле состоялся 14-й городской парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией!», посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
Свои навыки строевой подготовки показал 21 лучший юнармейский отряд образовательных организаций города.
Отряды юнармейцев прошли испытания на станциях: «Смотр строя и песни», «Тула непобедимая», «От юнармейских отрядов к юнармии», «Отечества достойные сыны», «Споемте, друзья!», «Тайны Тульского кремля».
После окончания испытаний все участники парада приняли участие в песенном и танцевальном флешмобе.
Мероприятие завершилось вальсом Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU