К 500-летию возведения Тульского кремля на Куликовом поле откроется новая интерактивная выставка

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-08T10:27:24+03:00

Выставка, которая расположится в новом музейном комплексе «Куликово поле», раскроет гостям историю строительства Засечной черты Русского государства, особенности крепостей и данной системы обороны [фото]

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16 мая 2019 года на Куликовом поле откроется новая интерактивная выставкиа«Государева стража: южные границы Русского государства в XVI–XVII веках».

Проект был создан специально к 500-летию возведения Тульского кремля как начала строительства Большой Засечной черты.

Роман Солопов

Выставка, которая расположится в новом музейном комплексе «Куликово поле», раскроет гостям историю строительства Засечной черты Русского государства, особенности крепостей и данной системы обороны. Здесь можно узнать о системе управления Московского государства, которая сложилась при Иване Грозном: сословную иерархию, особенности службы и награды за нее. Сотрудникам музея-заповедника «Куликово поле» удалось восстановить имена служилых людей, которые защищали южные рубежи Русского государства, боевые стяги полков.

Роман Солопов

Сейчас мало кто знает о той ежедневной борьбе за жизнь и безопасность приграничных жителей, которую вели люди на рубеже XVI–XVII веков для защиты русских границ. Новая выставка воссоздает эту историю.

Торжественное открытие проекта «Государева стража: южные границы Русского государства в XVI–XVII веках» состоится 16 мая в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU