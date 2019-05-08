В Туле проходит первый слет Волонтеров Победы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-08T10:19:53+03:00

Первый слет координаторов волонтерской команды, который проходит в Туле, объединил свыше 100 добровольцев из 45 стран мира

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7 мая в город-герой Тулу прибыли координаторы Международной волонтерской команды 75-летия Победы, созданной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Активисты из ближнего и дальнего зарубежья начали подготовку к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

Первый слет координаторов волонтерской команды, который проходит в Туле, объединил свыше 100 добровольцев из 45 стран мира.

В период подготовки к 75-летию Победы волонтеры окажут помощь ветеранам, запишут их воспоминания на видео, благоустроят памятные места, проведут различные международные акции. Лучшие волонтеры от разных государств представят свою страну на ключевых событиях Дня Победы в Москве в 2020 году.

В Туле добровольцев будут обучать эксперты международного уровня.

Здесь же они встретят и 9 Мая: посетят праздничные мероприятия, отработают практические навыки сопровождения Парадов Победы и Бессмертного полка, а также примут участие во Всероссийской акции «Синий платочек».

ИСТОЧНИК KP.RU